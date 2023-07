Ambulatori veterinari sociali, aperta la prima sede nel Vco

E' stato inaugurato, oggi a Verbania, il primo ambulatorio sociale veterinario nell'Asl Vco.

L'iniziativa, fortemente voluta dalla Regione e, in particolare, dall'assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, garantirà prestazioni sanitarie preventive gratuite a favore di animali d'affezione di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali. Sarà gestito anche con il sostegno dei volontari della Lega Anti Vivisezione, come da protocollo di intesa firmato dall'assessore Caucino con i vertici nazionali dell'associazione la scorsa settimana.

"Prosegue - ha spiegato Caucino - il nostro percorso di inaugurazioni dei 15 Ambulatori veterinari sociali piemontesi, fra cui quello di Verbania, il primo nel Verbano Cusio Ossola.

La situazione dopo la pandemia, di profonda crisi economica, ha inciso pesantemente sui soggetti fragili in stato di bisogno seguiti dai servizi sociali piemontesi che, in molti casi, sono detentori di animali d'affezione. Gli obiettivi degli ambulatori sociali sono molteplici - ha proseguito Caucino - evitare gli abbandoni degli animali, fare in modo che le persone più fragili non debbano subire un ulteriore aggravio economico per il sopraggiungere di una malattia al proprio animale ed evitare che situazioni igienico-sanitarie critiche possano peggiorare ulteriormente la situazione delle persone già in difficoltà".





