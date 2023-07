'Alba Bra Capitale della Cultura', flash mob di intellettuali

Intellettuali, sportivi e istituzioni hanno presentato, all'Anfiteatro del Parco Alfieri di Magliano Alfieri, la visione e lo spirito che muovono il progetto di candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Capitale Italiana della Cultura 2026. Sono stati approfonditi gli obiettivi che si vogliono raggiungere, entrando nel merito dei punti chiave e delle direttive che guideranno l'ideazione dei progetti. Scrittori, poeti, attori, intellettuali, musicisti e sportivi hanno partecipato a un flash mob.

"Candidare un territorio, e non solo una città, a diventare Capitale Italiana della Cultura è insieme naturale e rivoluzionario. Rivoluzionario perché non è mai successo che 88 comuni si alleassero per una candidatura unica. E naturale perché, quando si parla di cultura e di humus fertile per la cultura, non esistono confini geografici, ma esistono un ambiente e una contaminazione che in questa terra in particolare hanno contribuito a creare uno straordinario patrimonio" ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, "Qui è nato Michele Coppino, l'uomo a cui si deve la legge che ha reso l'istruzione obbligatoria e gratuita in questo Paese. E qui sono nati o hanno vissuto alcuni degli scrittori più rappresentativi della cultura italiana del Novecento, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Giovanni Arpino" ha ricordato Cirio.



