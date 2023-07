Smart Core Hub, piattaforma per ridisegnare il real estate

Promuovere la creazione di un ecosistema di aziende, start-up e idee in grado di offrire al mercato un'offerta completa e innovativa di soluzioni dedicate al mondo delle smart city. E' l'obiettivo di Smart Core Hub, iniziativa curata da Planet Smart City che, attraverso una piattaforma digitale, mira a ridisegnare il futuro dell'immobiliare. La nuova piattaforma è stata presentata a Torino da Alex Marchesini, ceo di Planet Smart City Digital.

Talenti, start-up e imprese potranno sfruttare il know-how delle società partner per sostenerne la crescita. Verrà messa a disposizione anche dei soggetti appartenenti a un gruppo promotore che vuole cambiare il real estate lanciato da Planet con Politecnico di Torino, Liftt, NexTo e Digital Magics. Il progetto si articola su tre macro-aree. La prima riguarda la Academy e prevede un percorso di alta formazione imprenditoriale gratuito. La seconda, denominata Accelerator, si rivolge a start-up già esistenti che mirano a trasformarsi in realtà imprenditoriali solide. Infine, la terza, denominata Ecosystem permetterà di selezionare imprese già attive nell'immobiliare con l'obiettivo di alimentare un ecosistema indipendente ma collegato con quello della Cabina di Regia sulle smart city per offrire i loro prodotti o servizi a sviluppatori immobiliari.

"Il mondo immobiliare sta attraversando una fase di grandi cambiamenti legati alla rivoluzione digitale e alla necessità di realizzare progetti sostenibili. E' necessario strutturare un ecosistema di imprese, start-up e professionisti capaci di mettere a sistema le eccellenze proponendo un'offerta innovativa. Smart Core Hub consentirà di offrire formazione, ma anche informazioni e sostegno a professionisti e imprese attivi nella filiera immobiliare" spiega Gianni Savio, ceo di Planet Smart City.



