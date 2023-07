Sede della Lega imbrattata da scritte No Vax a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 11 LUG - L'ingresso e i muri del palazzo che ospita la sede provinciale della Lega a Vercelli sono stati deturpati con scritte in vernice rossa "Impedite le cure dei danni da vax, siete assassini" e "i vax uccidono", con riferimento al voto contrario del gruppo del Carroccio (tutti tranne un consigliere) alla proposta di istituire un ambulatorio per le reazioni avverse da vaccino covid, che si è discussa nell'ultimo Consiglio comunale a Vercelli.

Il capogruppo della Lega, durante le dichiarazioni prima della votazione, aveva sottolineato che il voto sarebbe stato "secondo coscienza".

Dai vertici della Lega provinciale arriva una ferma condanna sull'accaduto. "E' incredibile che ci siano persone che nel 2023 ancora pensino di esprimere le proprie opinioni con atti vandalici e intimidatori di questo tipo - commentano i segretari cittadino e provinciale Gian Carlo Locarni e Daniele Baglione -.

Ovviamente condanniamo fermamente questo gesto e abbiamo già sporto denuncia. Ognuno ha la libertà di esprimere le proprie opinioni ma, di certo, non danneggiando i beni altrui. Non entriamo nemmeno nel merito delle scritte, chi fa queste cose cerca visibilità e noi non abbiamo alcuna intenzione di dargliela" (ANSA).