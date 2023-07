Politecnico di Torino, nasce a Kyoto il PoliTo Japan Hub

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Nasce a Kyoto il PoliTo Japan Hub, primo ufficio indipendente di un'università italiana in Giappone. Lo ha inaugurato il Politecnico di Torino - alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti - con l'obiettivo di creare sinergie e reti per le sue attività di ricerca e collaborazione con aziende e organizzazioni. Alla base del progetto c'è il solido legame nella ricerca e nella formazione del Politecnico con oltre 20 università giapponesi. I progetti e le iniziative congiunte hanno generato, nel quinquennio 2017-2021, progettualità per oltre un milione di euro e numerosi risultati scientifici congiunti a cura di oltre 50 tra docenti, ricercatori e tecnico-amministrativi.

"Il Politecnico di Torino ha voluto consolidare e rilanciare un trentennio di attività in Giappone attraverso la creazione, primo ateneo in Italia. di un ufficio indipendente, che permetta ai nostri docenti e ricercatori di disporre di una base operativa sul posto e di creare nuove sinergie e reti, con il coinvolgimento degli attori del territorio italiano", commenta il rettore del Politecnico Guido Saracco.

"Sono molte le ragioni per cui il Politecnico ha scelto Kyoto come base in Giappone. Innanzitutto è il centro dell'accademia giapponese, con più di 30 università pubbliche e private, collocata in una posizione geograficamente favorevole all'interscambio con gli altri punti nodali del paese. In secondo luogo, in questa città è iniziato il progetto di scambio Giappone-Italia con un accordo di doppio titolo tra il Politecnico di Torino e il Kyoto Institute of Technology. Kyoto conserva, infine, la sua importanza storica nei campi dell'innovazione e della ricerca accademica e industriale.

L'obiettivo è partire da Kyoto per consolidare le nostre relazioni con l'intero Giappone", conclude Saracco. (ANSA).