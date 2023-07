Più caute le imprese piemontesi, vanno meglio i servizi

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Emerge cautela nelle previsioni delle imprese piemontesi per il terzo trimestre dell'anno, dai dati dell'indagine congiunturale effettuata a giugno dall'Unione Industriali Torino e da Confindustria Piemonte, con le valutazioni di oltre 1.200 realtà manifatturiere e dei servizi.

Rispetto a marzo, quando gli indicatori avevano segnalato un netto miglioramento del clima di fiducia, grazie soprattutto al rallentamento dell'inflazione e della dinamica dei costi di materie prime ed energia, si assiste a un raffreddamento delle attese. A frenare è il manifatturiero, in particolare la metalmeccanico e soprattutto la meccatronica, mentre migliorano i servizi, ma non si può parlare di una svolta negativa del ciclo congiunturale. Le previsioni delle imprese sono positive sull'occupazione, mentre l'utilizzo della cassa integrazione scende al di sotto del 6% e nei servizi è di fatto azzerato. Il tasso di utilizzo degli impianti resta intorno a un livello di pieno utilizzo. E' stabile la redditività; tengono gli investimenti su livelli elevati. Torino va meglio della media regionale.

"Preoccupa l'atteggiamento conflittuale del nostro Paese verso l'Europa, emerso nel caso del Mes e del Pnrr, con il controverso pagamento della terza rata. Come ha ribadito anche il Governatore della Banca d'Italia, il Pnrr deve restare una priorità assoluta e uno strumento determinante per rilanciare la crescita nazionale" sottolinea Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali Torino. "Nelle previsioni delle imprese sono percepibili i timori legati ai due nostri principali mercati di riferimento, Germania e Francia. Così come pesano inflazione e aumento dei tassi. Oggi più che mai diventa quindi ancora più urgente un piano Industria 5.0, che razionalizzi e stabilizzi gli incentivi esistenti per gli investimenti, consentendo alle imprese di programmare a medio-lungo termine" sottolinea Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte.

