Nasce la space factory nel Torinese, Argotec si quoterà

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Nasce alle porte di Torino lo SpacePark, impianto all'avanguardia ad alta automazione dove dal 2025 saranno prodotti 52 piccoli satelliti all'anno, uno a settimana. È la nuova casa di Argotec, società torinese che collabora con la Nasa. L'investimento è di 25 milioni: 5 milioni sono fondi Asi e 20 risorse interne.

Lo SpacePark si estende su 17.000 metri quadri nella vecchia sede della Cartiera Burgo a San Mauro, alle porte di Torino, disegnata dal grande architetto brasiliano Oscar Niemeyer e inaugurata nel 1981. La space factory sarà operativa a ottobre e produrrà piccoli satelliti - il più leggero da 15 chilogrammi - in grado di andare in orbita. Gli occupati oggi sono 140 e saliranno a oltre 200 a inizio del prossimo anno. Sono anche previsti 1.200 metri quadri per Incubatori e startup.

"Siamo stati in utile dal primo giorno con un ebitda che salirà dal 14% del 2022 che salirà al 20% nel 2024, il fatturato passerà da 11 a 50 milioni. Le prossime mosse dell'azienda sono un aumento di capitale da 50 milioni nei prossimi anni, in vista della quotazione in Borsa entro cinque anni e l'espansione negli Stati Uniti", ha spiegato il fondatore e azionista unico Davide Avino che ha annunciato a settembre una nuova governance con l'ingresso nel cda di figure professionali non solo nell'ambito Spazio ma anche finanziario.

"Il nostro Paese ha sempre investito nello spazio, mai così tanto come negli ultimi cinque anni. C'è grande attenzione del governo su una realtà come quella di Argotec", ha sottolineato Elena Grifoni Winters, capo delle politiche Spazio di Palazzo Chigi. "Vogliamo continuare a sostenere eccellenze come l'aerospazio anche con i fondi europei. È un progetto importante che recupera una fabbrica abbandonata con un importante intervento sul piano occupazionale" ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. (ANSA).