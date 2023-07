Fuochi d'Artificio, serie tv su 4 partigiani adolescenti

di Barbara Beccaria Raccontare in modo inedito la Resistenza attraverso la storia e lo straordinario coraggio di quattro partigiani adolescenti è quanto fa la serie tv Fuochi d'Artificio, diretta da Susanna Nicchiarelli, le cui riprese sono in corso in Piemonte, in Val di Susa e sulle Alpi Marittime.

La serie, scritta da Marianna Cappi, Susanna Nicchiarelli con Andrea Bouchard e tratta dal libro Fuochi d'Artificio di Andrea Bouchard (Salani Editore) ha avuto una fase di preparazione di nove settimane presso la Film Commission Torino Piemonte a partire da fine febbraio. Una produzione Fandango e Matrioska con Rai Fiction, sempre più attenta ai temi dell'adolescenza.

"Appena ho letto il libro me ne sono innamorata e ho capito che era un lavoro perfetto per diventare una serie televisiva - ha detto la regista - anche perché ci sono pochi contenuti che raccontano la resistenza per un pubblico di famiglie". La serie è prodotta da Domenico Procacci, Laura Paolucci per Fandango e Costanza Coldagelli per Matrioska. Nel cast Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, Francesco Centorame, Paolo Briguglia, Cristina Pasino.



