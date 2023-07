Fondazione Crt, Andrea Varese nuovo segretario generale

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Andrea Varese è nuovo segretario generale della Fondazione Crt . Lo ha nominato il consiglio di amministrazione che si è riunito sotto la presidenza di Fabrizio Palenzona, Prende il posto di Massimo Lapucci.

Classe 1964, originario di Torino. Varese è un esperto di processi e temi regolamentari bancari, problematiche di gestione di rischi e ridisegno dei processi aziendali. Ha lavorato nel Gruppo Fiat, in Italia e all'estero, ed è poi entrato in Unicredit, dove ha ricoperto incarichi di primo piano in Polonia, Italia, Germania e in altri Paesi europei, occupandosi di gestione dei rischi e problematiche creditizie. Ha operato inoltre nel settore del Corporate and Investment Banking e nello sviluppo e nella gestione dei modelli di rischio. E' membro del Supervisory Board di Yunex Traffic, società tedesca leader mondiale nello sviluppo e nella gestione di piattaforme di intelligenza artificiale per la mobilità integrata. Ha fatto parte per oltre 10 anni del Management Board della Fondazione Culturale Hypo-Kulturstiftung, una delle più importanti istituzioni culturali private della Baviera dove ha maturato una esperienza caratterizzante nel settore filantropico.

"Il nostro obiettivo è di consolidare sempre più la presenza e l'attenzione della Fondazione alla comunità torinese, dandole al tempo stesso un respiro e una visione internazionali. In questo senso, anche a nome di tutto il consiglio, voglio dare il mio benvenuto ad Andrea Varese. Il nuovo segretario generale è un autorevole esponente della città di Torino che ha costruito, negli anni, una importante e solida carriera internazionale, sia dal punto di vista industriale che finanziario. Varese è un esperto nella gestione dei processi aziendali e dei modelli di rischio, oltre che del corporate e dell'investment banking.

Siamo certi che la sua esperienza, profusa in diversi ambiti e in diversi business, potrà apportare un contributo determinante alla strategia di sviluppo della Fondazione, a vantaggio della città di Torino e di tutti i nostri stakeholder", ha detto Palenzona. (ANSA).