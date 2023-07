Escursionista ferito in Val Pellice, salvato dal Soccorso Alpino

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Un escursionista ha riportato fratture a entrambe le braccia dopo essere precipitato per un centinaio di metri mentre scendeva dalla cima del Gran Truc, in Val Pellice (Torino). L'uomo, cittadino francese, è stato recuperato dal Soccorso Alpino e portato in ospedale. È successo ieri sera.

Le operazioni sono state complicate dalla presenza di una fitta nebbia che ha impedito all'eliambulanza di avvicinarsi. Le squadre si sono quindi avvicinate a piedi, a circa 2.100 metri di quota. Un miglioramento delle condizioni meteo a poi permesso in recupero tramite verricello con un elicottero dei vigili del fuoco. (ANSA).