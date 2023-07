Dopo la Spagna e il Cile Reale Group sbarca in Grecia

Reale Group, attraverso la capogruppo Reale Mutua Assicurazioni, ha sottoscritto un accordo con la famiglia Kaskarelis per l'acquisizione delle loro azioni che rappresentano l'80% del capitale sociale di Ydrogios Insurance and Reinsurance.

L'accordo prevede un primo closing entro fine 2023 che comporterà l'acquisizione del 70% del capitale sociale e un secondo closing, entro il 2026, che vedrà l'acquisto del restante 10%, portando così Reale Mutua a detenere una quota complessiva del capitale di Ydrogios in circolazione pari all'80%.

Ydrogios, fondata nel 1973 e gestita dall'attuale presidente Anastasios Kaskarelis dal 1982, è una compagnia indipendente del mercato assicurativo greco. La società è attiva soltanto nei Rami Danni ed una quota rilevante del suo portafoglio è rappresentata dalle linee di business Motor. La Compagnia si posiziona al settimo posto tra le Compagnie Danni operanti nel mercato greco. Con una raccolta premi pari a 89,4 mln di euro, deteneva, a fine 2022, una quota di mercato del 4%. Il modello distributivo si fonda su una rete di 2.000 agenti plurimandatari e piccoli brokers. La rete commerciale è operativa su tutto il territorio nazionale greco e la capacità distributiva è particolarmente forte nelle aree suburbane e nelle isole dove la quota di mercato della compagnia supera in alcuni casi il 20%.





