Confindustria Cuneo, previsioni in calo ma restano positive

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Le imprese cuneesi continuano a credere nella crescita, anche se con maggiori cautele. È quanto emerge dall'analisi congiunturale di Confindustria per il terzo trimestre 2023, basata sulle valutazioni di circa 280 aziende associate nella Granda.

Nel complesso Cuneo si allinea ai dati regionali, con numeri positivi ma in rallentamento rispetto ai due trimestri precedenti. Il saldo tra ottimisti e pessimisti è all'11,6% contro il precedente 17,5%: in salita sia le stime sull'occupazione (14,8%, dall'11,3%), sia il ricorso previsto alla CIG (7,7%, dal 6,9%).

A livello settoriale le attese di crescita sono superiori alla media nei settori meccanica, chimica-gomma-plastica ed edilizia. In rallentamento gli intermedi chimici e i materiali da costruzione. Bene l'export che nel primo trimestre ha segnato un +8,16% in provincia. Buone sensazioni dagli imprenditori arrivano sul fronte dei prezzi e delle previsioni di investimento, malgrado la preoccupazione per la politica della BCE. Sul punto si è espresso il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna: "Il continuo rialzo dei tassi non è un fattore positivo per l'industria manifatturiera italiana. Non vediamo come freni l'inflazione, ma sta frenando gli investimenti. L'Ue non mette in campo una politica da imprenditori". (ANSA).