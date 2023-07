Villa Chiuminatto compie 100 anni e apre al pubblico

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Una delle più belle case liberty di Torino, Villa Chiuminatto, nel quartiere della Crocetta, compie 100 anni e ospiterà il 9 e 10 settembre la seconda edizione di 'Eclectic Festival', connubio 'eclettico' di jazz e musica classica. Un festival promosso dalla Fondazione BuonoLopera a scopo benefico, per sostenere l'associazione I Buffoni di Corte, dedicata a portare le arti creative alle persone con disabilità cognitive.

Il programma, sotto la direzione artistica di Federico Bonifazi, vede sul palco nella meravigliosa villa (allestito in giardino se non piove, se no all'interno) nomi importanti come Dado Moroni e Giampaolo Casati, Joyce and the Jammers con la voce della cantante afroamericana Joyce Elaine Yuille, Trio Ovidius, il Duo classico Nicora-Baroffio. Due concerti al giorno che consentiranno di raccogliere fondi, ma anche offrire al pubblico la visita di una villa straordinaria che con questa seconda iniziativa e con le prime tre visite guidate gratuite - la prima è stata l'1 luglio, le prossime saranno il 30 settembre e il 4 novembre - vuole entrare nella programmazione culturale cittadina.

A Villa Chiuminatto sarà anche inaugurata il 9 settembre una mostra di arte contemporanea a cura della galleria Massimo DeCarlo. Costruita nel 1923 dall'architetto Gottardo Gussoni, tutta in travertino, Villa Chiuminatto prende nome da Giacomo Chiuminatto, primo proprietario. Negli anni è stata set di molti film. Negli ultimi anni è stata totalmente restaurata dagli attuali proprietari Stefano Buono, fisico e imprenditore e sua moglie Maribel Lopera Sierra, ed è sede della società italo-britannica Newcleo diretta dallo stesso Buono alla quale lavorano oltre 100 esperti internazionali nell'ambito della medicina nucleare. (ANSA).