Porchietto nuova presidente del cluster SmartCommunitiesTech

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Claudia Porchietto è la nuova presidente del cluster tecnologico nazionale SmartCommunitiesTech. L'imprenditrice torinese succede a Rodolfo Zich, scomparso l'8 maggio, che aveva guidato il cluster sin dalla sua fondazione nel 2012.

"Quando ricoprivo l'incarico di assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, partecipai all'istituzione di quello che allora era un soggetto nuovo.

L'autorevolezza e l'impegno profuso dal professor Zich in questi anni su questo progetto hanno trasformato il cluster SmartCommunitiesTech in un soggetto forte: un riferimento stabile e consolidato per il comparto tecnologico nazionale" ha commentato Porchietto.

I Cluster Tecnologici Nazionali sono partenariati pubblico privati per le politiche di ricerca e innovazione del Paese.

Sono promossi e finanziati dal Mur (Ministero dell'Università e della Ricerca) insieme alle imprese che ne fanno parte. Lo SmartCommunitiesTech rientra tra i primi otto cluster che furono lanciati nel 2012, oggi il network è composto da 12 soggetti che si occupano dell'ottimizzazione dell'efficacia dei fondi strutturali; dell'innesco di processi di modernizzazione industriale e di transizione digitale, verde, energetica; della promozione di sistemi economici più produttivi, diversificati e in grado di rispondere ai cambiamenti. Il network dei 12 cluster conta su 1.300 Pmi, 100 grandi imprese e 90 università e centri di ricerca aderenti, e complessivamente nella sua storia ha coinvolto oltre 20mila soggetti. I Cluster organizzano ogni anno oltre 500 eventi nazionali e internazionali di promozione, disseminazione e trasferimento tecnologico e gestiscono direttamente 42 grandi progetti di ricerca e sviluppo che determinano oltre 400 milioni di investimenti e sei lighthouse plant, ovvero fabbriche intelligenti, su cui si sono attivati oltre 130 milioni di investimenti.

Affiancano Porchietto Alessandro Monti (vicepresidente), i consiglieri Lucia Mazzoni, Filippo D'arpa e Fabio Germagnoli.

(ANSA).