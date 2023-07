Gestione rifiuti nell'Alessandrino, 30 illeciti in 6 mesi

Nel primo semestre 2023 le 9 Stazioni dei Carabinieri Forestali della provincia di Alessandria e il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale hanno effettuato 273 controlli sulla gestione dei rifiuti. Rilevati 30 illeciti amministrativi con l'emissione di sanzioni per circa 78mila euro; 19 le persone denunciate per violazioni penali. Preziosa la collaborazione del distretto Alessandria-Asti dell'Arpa.

Tra le principali irregolarità, l'abbandono, spesso attuato da privati - soprattutto nella zona di Gavi - in aree rurali e boscate nel tentativo di nascondere i rifiuti.

Casi di accolta, trasporto, trattamento e smaltimento illecito da parte di ditte e imprese senza autorizzazioni oppure in totale difformità, invece, sono stati rilevati con più frequenza nelle città della provincia maggiormente industrializzate.



