Disastro grandine, sopralluogo della Regione nelle aree colpite

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa nel pomeriggio di oggi hanno effettuato una serie di sopralluoghi nelle zone del Roero e Alta Langa, a Montaldo Roero, Guarene e Treiso, tra i comuni del Cuneese colpiti dalla grandinata di giovedì 6 luglio che si è abbattuta in particolare su Alta Langa cuneese e in alcune aree delle province di Asti, Alessandria e Torino.

Il vicepresindente regionale Fabio Carosso e l'assessore regionale Marco Protopapa hanno visitato alcune aziende agricole: "Abbiamo constatato di persona la gravità della situazione per i danni causati a vigneti, frutticoltura, coricoltura e ortaggi, che sono alla base dell'economia di questi territori. La grandinata ha anche danneggiato impianti agricoli e abitazioni. Ora è importante effettuare la raccolta dettagliata della documentazione che certifichi i danni, un passaggio fondamentale per accedere agli indennizzi. Insieme ai sindaci e agli agricoltori ci siamo soffermati sulle procedure di indennizzo e sulle modalità di segnalazione".

Intanto i tecnici di Arpa e della Regione sono al lavoro in tutte le province colpite dalla grandinata per la stima dei danni.

L'assessore regionale Protopapa ha poi proseguito la visita a Cossano Belbo, incontrando il sindaco e i produttori, a conclusione della giornata di sopralluoghi. (ANSA).