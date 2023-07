Comunità Energetiche Rinnovabili, parte sperimentazione

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Partono le Comunità Energetiche Rinnovabili per il Torinesi. Per le prime due sperimentazioni sono state individuate due aree - a Torino, zona Barriera di Milano, e nel Canavese - e ha già risposto una ventina di imprese che potranno produrre energia fuori dai centri urbani, oltre ad acquistarla e a gestirla. E' emerso nell'incontro presso la Camera di commercio di Torino, dove è stato presentato il progetto CERTo, finalizzato a definire un modello sperimentale di Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili), con l'ambizione di attivare un processo di aggregazione a livello locale per favorire le imprese e i cittadini, creando valore attraverso l'innovazione nel modo di produrre, consumare e gestire l'energia.

"Questa è una prima concreta ricaduta dei tavoli di lavoro che abbiamo promosso in fase di emergenza energetica. Ora si tratta di passare da quella fase emergenziale a quella costruttiva, con una gestione condivisa delle necessità che coinvolga tutti i soggetti del territorio, a partire dalle imprese, che possono avere un ruolo non solo nell'acquisto aggregato di energia, ma anche nella sua produzione e offerta, nonché nella sfida della transizione" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. Per Sergio Olivero, dell'Energy Center del Politecnico di Torino, "le Comunità di Energia Rinnovabile (Cer) sono uno strumento capace di creare valore attraverso i processi di transizione energetica: fondamentale è pertanto definire modelli di governance innovativi, capaci di redistribuire tale valore sul territorio con logiche mutualistiche, inclusive e solidali".

