Colpito da bici ai Murazzi, imputati chiedono messa alla prova

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Hanno chiesto la messa alla prova i tre giovani comparsi oggi a Torino davanti al tribunale per i minorenni per il caso di Mauro Glorioso, lo studente palermitano di 24 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 21 gennaio dopo essere stato travolto da una bici scagliata da 10 metri di altezza sul lungo fiume dei Murazzi. Durante l'udienza, che è ancora in corso, i tre (tutti detenuti) sono stati interrogati.

Il procedimento è aperto per tentato omicidio. (ANSA).