Artissima compie 30 anni, con 181 gallerie e 39 debutti

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino compie 30 anni, ma "anziché autocelebrarsi si proietta verso il futuro". Alla prossima edizione, in programma dal 3 al 5 novembre all'Oval di Torino, saranno presenti 181 gallerie italiane e internazionali (lo stesso numero dello scorso anno), di cui 68 progetti monografici. Arrivano da 33 Paesi e 4 continenti. Per 39 si tratta di un debutto - tra queste una galleria proveniente dalla Thailandia, Tang Contemporary Art - e in molti casi sono 'ritorni eccellenti'. Le prime novità sull'unica fiera in Italia dedicata esclusivamente all'arte contemporanea sono state illustrate dal direttore Luigi Fassi, che dirige Artissima per la seconda volta.

Il tema s'intitola Relations of Care ed è ispirato - ha spiegato Fassi - a un recente saggio dell'antropologo Renzo Taddei, che sarà presente in fiera, sul pensiero indigeno: la cura come premessa e fine ultimo dell'avanzamento del sapere che deve essere innanzitutto mirato a preservare la diversità e il valore di ogni forma di vita del mondo che abitiamo.

Tre le novità principali della prossima edizione, realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Nasce il Premio Diana Bracco - Imprenditrici ad arte, promosso dalla Fondazione Bracco in collaborazione con la Fondazione Roberto De Silva e Diana Bracco di Milano, dedicato a valorizzare la figura della gallerista come imprenditrice. Arriva poi, in collaborazione con la PInacoteca Agnelli, il Premio Pista 500 che darà la possibilità a un artista di realizzare un'opera inedita per la Pista 500. Terza novità è l'incremento a 200.000 euro del Fondo Acquisizione promosso dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Cr a beneficio delle collezioni della Gam e del Castello di Rivoli. (ANSA).