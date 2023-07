Sparatoria ad Alessandria, un ferito

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Un uomo è rimasto ferito la notte scorsa in una sparatoria ad Alessandria nel quartiere Cristo. Si tratta di un 42enne di origini albanesi.

Secondo i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, è probabile che vi sia stato uno scontro fra due fazioni rivali.

Gli spari sono stati sentiti tra via Maggioli e via Mathis.

Il 42enne è stato colpito al volto ma non è in pericolo di vita. (ANSA).