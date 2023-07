Massime sfiorano i 37 gradi, lunedì e martedì i giorni più caldi

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Massime quasi ovunque a 34-35 gradi, a quote collinari o di pianura, in Piemonte, con punte a vicine ai 37 gradi e un alto tasso di umidità, pari al 60% a Torino. La rete di stazioni Arpa ha registrato oggi un picco di 36.6 a Sezzadio, nell'Alessandrino; 35 gradi ad Alessandria città, 34.1 nel centro di Torino, 33.9 a Cameri (Novara).

Le due giornate più calde in questa ondata di caldo africano dovrebbero essere - secondo le previsioni di Arpa - domani, quando saranno percepite massime di 40 gradi, e martedì.

L'aumento delle temperature minime - aggiunge Arpa - "ostacolerà il recupero fisiologico notturno, aumentando le condizioni di disagio fisico". Martedì sera "l'avvicinamento di una perturbazione dalle Isole Britanniche apporterà nuovi temporali sulle Alpi e un calo delle temperature massime".

Con questo scenario meteorologico i bollettini di previsione delle ondate di calore di Arpa Piemonte "evidenziano una situazione di allarme e molta Cautela fino a martedì sul capoluogo piemontese e sulla regione". (ANSA).