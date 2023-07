Un anno di Rondò dei Talenti, festa a Cuneo

Alla soglia dei 50.000 passaggi, 30.000 dei quali dagli studenti, festeggia un anno di attività il Rondò dei Talenti di Fondazione Crc.

Per la fondazione si è trattato del più grande investimento mai realizzato, nella sede dismessa di Ubi Banca a Cuneo, ora trasformata in un polo educativo all'avanguardia. I quattro giorni di eventi per festeggiare il traguardo hanno toccato il culmine oggi con il taglio della torta, dopo il saluto del presidente di Fondazione Crc Ezio Raviola, della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, del presidente della Provincia Luca Robaldo e del managing director della Fondazione Con i Bambini Marco Imperiale. All'incontro ha anche partecipato Giandomenico Genta, ex presidente di Fondazione Crc dimessosi lo scorso anno per gmotivi di salute. Per Genta, iniziatore del progetto Rondò dei Talenti, si trattava della prima uscita in pubblico dopo la malattia.

Laboratori, giochi e spettacoli andranno avanti fino a domenica. Questa sera in piazza del Rondò anche la sfilata luminosa di Mù - Cinematica dei fluidi, spettacolo di circo contemporaneo della compagnia francese 'Transe Express', che inaugura l'edizione 2023 del festival Mirabilia. (ANSA).