Turisti francesi perdono sentiero, soccorsi da Vigili del fuoco

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - L' elicottero dei Vigili del fuoco Drago 51 é intervenuto oggi pomeriggio in località Colle della Lombarda (Cuneo) per il recupero di due escursionisti francesi che avevano perso il sentiero ed erano in difficoltà.

L'operazione di ricerca e recupero é stata supportata anche dal personale Vigili del Fuoco Saf di Cuneo via terra. I due turisti francesi stanno bene. (ANSA).