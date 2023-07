Nel pacco non c'era la griglia ma droga, 23enne arrestato

(ANSA) - NOVARA, 08 LUG - Un pacco contenente, secondo l'etichetta, una griglia per barbecue, proveniente dalla Spagna, dal peso sospetto, ha portato all'intervento dei Carabinieri di Novara che hanno scoperto e recuperato 60 panetti, per un totale di 6 kg, di hashish. I miliari hanno arrestato, in collaborazione con i colleghi di Alessandria, un 23enne, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile novarese, dopo aver individuato il pacco sospetto, in transito a Novara, avevano scoperto al suo interno, al posto dei pezzi della griglia da assemblare, 60 panetti di hashish da un etto l'uno, confezionati sottovuoto per celarne il forte odore. Venivano sequestrati 5 kg, mentre 10 panetti erano lasciati nella confezione, che proseguiva verso la destinazione originaria.

Ieri, quando in un centro di raccolta spedizioni dell'Alessandrino, si è presentato il destinatario del pacco, un 23enne residente ad Alessandria, appena ritirata la confezione per lui è scattato l'arresto. (ANSA).