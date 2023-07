Ministro Sangiuliano a Oropa, 'luogo denso di storia e valori'

(ANSA) - BIELLA, 08 LUG - Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato oggi in visita al santuario di Oropa, sopra Biella. Accolto dal sindaco Claudio Corradino e dal rettore del santuario Michele Berchi, è stato accompagnato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e dall'assessore regionale del Piemonte all'Istruzione e al Lavoro Elena Chiorino.

"Il santuario di Oropa è luogo denso di storia, di grandi tradizioni e ricco di valori artistico-culturali. Merita la massima attenzione per quanto esprime", ha detto il ministro.

"Biella - ha aggiunto - è una città dalle grandi potenzialità culturali con una forte identità. Ho visitato il santuario, ho trovato un sito magnifico e denso di valori dal punto di vista architettonico. Credo che dobbiamo impegnarci per salvaguardare questo luogo che ha una valenza europea, come Ministero ci impegneremo per essere a fianco del rettore e degli enti affinché la cultura a Biella possa crescere e incrementarsi". (ANSA).