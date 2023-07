Grandine in Piemonte, telefonata Cirio-Lollobrigida

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha sentito telefonicamente questa mattina il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per informarlo dai danni provocati ai raccolti e alle coltivazioni dalle grandinate che hanno colpito alcune zone del Piemonte, tra Alessandrino, Astigiano, Cuneese e Torinese, nella giornata di giovedì 6 luglio.

Il ministro ha chiesto una relazione dettagliata che gli verrà inviata nelle prossime ore e, secondo quanto comunica la Regione, ha dato la piena disponibilità del governo ad attivare tutte le procedure per sostenere e aiutare gli agricoltori.

«Le grandinate di giovedì - ricorda Cirio - hanno procurato gravissimi danni alle colture di vaste zone del Piemonte La Regione si è immediatamente mobilitata per attivare le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale. I nostri tecnici, già da ieri sono impegnati in una serie di sopralluoghi sul territorio per verificare l'entità dei danni. Io stesso ho raccolto la preoccupazione di sindaci e agricoltori in una serie di incontri sul campo. I sopralluoghi proseguiranno nei prossimi giorni, in modo da dare il più rapidamente possibile le risposte al mondo agricolo». (ANSA).