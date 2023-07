Grandine in Piemonte, domani Cirio incontra i sindaci

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - I sindaci e gli agricoltori delle zone del Piemonte colpite dalla grandinata dello scorso 6 luglio incontreranno il governatore Alberto Cirio per fare il punto sui danni. La riunione è convocata per domattina a Cortemilia (Cuneo). Vi prenderanno parte, insieme al presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, delegazioni dell'Alta Langa, dell'Astigiano e dell'Alessandrino. Sono state invitate tutte le associazioni e le rappresentanze del mondo vitivinicolo e corilicolo. La Regione informa che "sarà l'occasione anche per parlare dei danni a beni e strutture, in particolare auto, tetti e macchinari aziendali".

Lunedì il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso, e l'assessore all'agricoltura, Marco Protopapa, svolgeranno una serie di sopralluoghi nella zona del Roero. (ANSA).