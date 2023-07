Caldo in aumento, a inizio settimana si percepiranno 40 gradi

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Dai 30 gradi della massima di oggi ai 36 previsti lunedì, ma a Torino e in molte altre località dell'area metropolitana l'incremento della temperatura percepita sarà ancora più forte, da 31 a 40. E la stessa soglia verrà raggiunta in altre province, da Alessandria a Vercelli; qualche grado in meno solo nel Verbano-Cusio-Ossola. Già oggi comunque in alcune zone del Piemonte, come Nizza Monferrato e Acqui Terme, il termometro ha superato i 33 gradi.

I bollettini di Arpa indicano che è destinato a salire anche il 'disagio bioclimatico estivo' che lunedì si avvicinerà ai valori massimi, toccando quota 9.7 (su 10).

Le previsioni di Arpa aggiornate confermano che è atteso un progressivo aumento delle temperature e della quota dello zero termico, con valori massimi mediamente sui 32-33°C in pianura e picchi localmente anche di 36-37, in particolare nella giornata di lunedì. "Da martedì pomeriggio - si legge ancora nel bollettino Arpa - l'avvicinamento di una saccatura dalle Isole Britanniche determinerà un aumento delle nubi e nuovi rovesci sui settori alpini". (ANSA).