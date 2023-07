Blitz Gioventù Nazionale a Torino, 'Barriera Milano è Italia'

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Blitz di Gioventù Nazionale a Torino in zona Barriera di Milano contro "l'immigrazione di massa" che produce "quartieri ghetto". Gli attivisti si sono radunati sul ponte Bologna, hanno acceso delle torce da segnalazione ed esposto uno striscione con la scritta "Oggi la Francia, domani Barriera".

Gioventù Nazionale è un'organizzazione giovanile legata a Fratelli d'Italia.

"Le devastazioni di questi giorni in Francia - siega un comunicato - ci mettono davanti agli occhi una drammatica verità: il modello del multiculturalismo e della società senza confini ha fallito. L'immigrazione di massa, priva di alcuna integrazione, non fa che creare quartieri ghetto popolati da persone che non si riconoscono nell'identità del Paese ospite e anzi si sentono attaccati come comunità quando uno di loro viene colpito. Torino non fa eccezione".

"Come i giovani francesi - è la conclusione - ci opponiamo alla deriva che stanno prendendo le periferie nelle nostre città. Barriera è Italia, stop immigrazione". (ANSA).