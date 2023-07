Ai via Passaggi d'Estate, concerti a Palazzo Reale a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Al via fino al 22 luglio, a Torino, Passaggi d'Estate: otto concerti con l'Orchestra, i Solisti del Regio Ensemble e il Coro di voci bianche del Teatro Regio.

L'ambientazione è tra le più suggestive della città, la Corte d'Onore di Palazzo Reale. Passaggi d'Estate è realizzato in collaborazione con i Musei Reali di Torino. Tutti i concerti avranno inizio alle 21 e non prevedono intervallo. Per una passeggiata esclusiva e un aperitivo prima dello spettacolo, sarà possibile accedere al Giardino Ducale e al Caffè Reale a partire dalle ore 20, grazie all'apertura straordinaria riservata ai possessori del biglietto per il concerto. Sabato 8 luglio si inaugura con un recital dei Solisti del Regio Ensemble: Irina Bogdanova e Amélie Hois (soprani), Ksenia Chubunova (mezzosoprano), Lulama Taifasi (tenore) e Rocco Lia (basso), accompagnati al pianoforte dal maestro Giannandrea Agnoletto. Il programma, omaggio alla grande musica italiana dell'800, presenta capolavori di Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Domenica 9 luglio il maestro Claudio Fenoglio, direttore e solista al pianoforte, conduce il Coro di voci bianche del Teatro Regio e i Solisti del Regio Ensemble Irina Bogdanova (soprano) e Ksenia Chubunova (mezzosoprano). Sabato 15 e domenica 16 luglio il maestro Bisatti dirige l'Orchestra in un programma dove protagonisti sono Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert. Martedì 18 luglio i solisti del Regio Ensemble, accompagnati al pianoforte dal maestro Giulio Laguzzi, si misureranno con un programma mitteleuropeo, godibile, di forte impatto e con slanci ricercati.

Giovedì 20 e sabato 22 luglio Riccardo Bisatti sale sul podio dell'Orchestra del Teatro Regio per il gran finale: in programma l'Ouverture da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia in sol maggiore n. 88 di Joseph Haydn e la Sinfonia n.

2 in re maggiore op. 36 di Ludwig van Beethoven. (ANSA).