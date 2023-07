Urso vede Tavares, sul tavolo il patto per l'Auto

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà lunedì a Roma l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Alla base del confronto - secondo quanto si apprende da fonti del ministero - ci sarà il documento di indirizzo sull'Automotive elaborato con i presidenti delle sette Regioni in cui ci sono stabilimenti del gruppo, i sindacati metalmeccanici, l'Anfia e le altre associazioni dell'indotto.

Il ministro ha più volte detto che vorrebbe raggiungere con Stellantis un accordo di transizione che impegni azienda e governo in una politica comune di sostegno all'industria automotive italiana. Urso - secondo quanto trapela dal ministero - ha condiviso il richiamo del ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, che ha invitato Tavares a dare "prova di un po' di patriottismo" riportando in Francia la produzione di piccole auto elettriche come la Peugeot e-208. Anche secondo Urso, è necessario aumentare la produzione di auto in Italia per rispondere alla domanda, magari incentivata, per sostenere la transizione verso vetture sostenibili e devono essere valorizzati gli stabilimenti italiani del gruppo. Tutto questo entro "un chiaro quadro di politica industriale" che il governo è pronto a mettere in campo: la base è il documento concertato con tutte le parti interessate che Urso mostrerà a Tavares. Si tratta di una base di discussione, su cui continuerà il confronto al tavolo Automotive al ministero che si riunirà di nuovo tra agosto e settembre.

Non è la prima volta che il ministro vede Tavares: lo ha già incontrato, infatti, all'inaugurazione della fabbrica di batterie di Acc in Francia. In quell'occasione ha visto anche il presidente di Stellantis, John Elkann, che ha poi di nuovo incontrato a Roma. Anche con il ministro francese Le Maire si è sviluppato un confronto positivo prima a Parigi ai primi di dicembre e poi nell'ambito della politica comune nel vertice di Roma che ha dato il via ai gruppi di lavoro tra Italia e Francia sulla politica industriale. (ANSA).