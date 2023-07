Supercella temporalesca, ad Alba burrasca di vento a 76 km/h

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - La 'supercella' temporalesca che ieri ha flagellato Langhe, Roero e un'area della provincia di Torino, ha prodotto ad Alba venti da "burrasca forte" secondo la scala Beaufort, con raffiche record ad Alba, 76 km/h, la più forte insieme a quella del 22 giugno 2011. E' quanto risulta dall'analisi condotta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

A Baldissero d'Alba la burrasca ha toccato i 69.8 km/h.

Valori record anche per quanto riguarda le piogge, 43.5 millimetri in un'ora ad Alba, 42.3 a Santena (Torino), 31.4 a Roccaverano (Asti). Nell'Astigiano e nel Cuneese chicchi di grandine con diametro superiore ai 2 centimetri.

I temporali hanno toccato anche il Verbano, con un picco di 37,8 millimetri di pioggia in un'ora.

A formare la 'supercella' temporalesca è stata la posizione del Piemonte "ai confini delle aree di influenza di due strutture meteorologiche", spiega Arpa. Da una parte "l'alta pressione di matrice africana", dall'altra "una profonda bassa pressione presente tra Islanda e Isole Britanniche- (ANSA).