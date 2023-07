Sindacati, 2.000 metalmeccanici alessandrini attendono risposte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 LUG - "In provincia di Alessandria parliamo di circa 2000 persone, 2000 posti di lavoro e 2000 famiglie che attendono cambiamenti, risposte, piani industriali". Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno portato in Prefettura - oggi, giorno dello sciopero nazionale del settore metalmeccanico - le istanze di "un territorio stanco di aspettare".

"Per l'Ex Ilva non ci sono garanzie per il futuro, non si capisce cosa succederà - spiega Maurizio Cantello, segretario provinciale Fiom, al sit-in davanti a Palazzo Ghilini - Investimenti non ne stanno facendo e gli stabilimenti, ormai, sono ridotti all'osso. La situazione nel sito di Novi Ligure è sempre la stessa, con la cassa integrazione a rotazione".

Preoccupazioni anche per il settore del freddo, con la Bundy di Borghetto Borbera "passata attraverso la riduzione dell'organico negli anni - sottolinea Cantello - Serve un monitoraggio costante". Nel Casalese parecchie richieste di ammortizzatori sociali per una frenata nella produzione, "come per esempio per Epta e Ucinque".

Dalla Cgil l'appello accorato di "riportare al centro il lavoro, non arrendersi al declino industriale, affrontare subito le crisi aperte". (ANSA).