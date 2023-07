Prezzo frumento, per protesta alessandrini non lo quotano

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 LUG - Dopo il crollo del prezzo del frumento tenero gli agricoltori associati alla Cia e alla Confagricoltura Alessandria hanno deciso, in segno di protesta, di non quotarlo in Commissione Prezzi alla Borsa Merci della Camera di Commercio. Si sono ritrovati nel cortile camerale per manifestare preoccupazione e contrarietà a una situazione che rende il loro lavoro "insostenibile". Il prezzo è stato quotato 22 euro al quintale dalla Granaria di Milano martedì (circa 20 su Alessandria, considerati i costi di trasporto delle partite); era 35 il 14 ottobre.

Confagricoltura e Cia hanno incontrato il prefetto Alessandra Vinciguerra, portando alla sua attenzione la sperequazione che si crea tra il prezzo riconosciuto agli agricoltori in continuo calo e, per contro, l'aumento di quello al consumo. Consegnato un documento, ricordando come l'Alessandrino sia il granaio del Nord Ovest.

Lo scorso anno gli ettari coltivati in provincia di Alessandria sono stati 31.559 (seconda solo a Ferrara), la produzione di 1.842.372 quintali (superando il capoluogo emiliano), il 41,53% di quella piemontese e il 5,85% del totale nazionale. (ANSA).