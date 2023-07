Nuova legge elettorale, M5s porta in aula un flipper

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Un momento di folclore ha vivacizzato i lavori di questo pomeriggio in Consiglio regionale, dove è in discussione la riforma della legge elettorale del Piemonte: il consigliere Ivano Martinetti, esponente del Movimento 5 stelle, ha portato in aula un flipper giocattolo, modificato con la dicitura 'Flipper delle poltrone, palle infinite'. Obiettivo del pentastellato, "denunciare le storture della nuova legge elettorale del Piemonte voluta dal centrodestra". In seguito al richiamo del presidente dell'Assemblea legislativa Stefano Allasia, l'oggetto è stato fatto però sparire rapidamente.

"Ho portato il flipper - spiega Martinetti - con l'obiettivo di ricordare le storie raccontate dai consiglieri di maggioranza su questo provvedimento. La nuova legge, combinata alla modifica dello Statuto, aumenterà a dismisura le spese per le nuove poltrone dei consiglieri supplenti e dei sottosegretari.

L'incremento è stimato in circa 8,5 milioni di euro in più a legislatura rispetto al passato. Una legge sbagliata e con costi maggiori per i cittadini - afferma - è l'ennesimo regalo nefasto di questa giunta ai piemontesi". (ANSA).