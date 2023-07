Morta Isabella Verney, vincitrice del primo concorso di bellezza

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - E' morta, a Roma, Isabella Verney, vincitrice nel 1939 del primo concorso di bellezza in Italia, 'Cinquemila lire per un sorriso', da cui sarebbe poi nato Miss Italia. Era nata a Torino il 10 agosto 1925.

Nel '39 il concorso era solo fotografico e la Verney, bionda, occhi azzurri, aveva 14 anni. Dopo il successo ricevette molte offerte dal mondo del cinema, ma la sua famiglia rinunciò perché Isabella era troppo giovane. Nel dopoguerra, dal 1949 al 1951, è stata modella per celebri sartorie. (ANSA).