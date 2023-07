Moncalvo in Danza, giovani promesse e docenti di grido

(ANSA) - ASTI, 07 LUG - Nuova edizione di "Moncalvo in Danza", rassegna artistica nell'Astigiano. Fino al 9 luglio Moncalvo (Asti) si trasforma nel "buen retiro" delle giovani promesse della danza nonché nel ritrovo collinare di numerosi docenti di fama internazionale che qui tengono le proprie masterclass. Ad accogliere le attività sono le sale di Orsolina28, l'hub di danza che ospita il Summer Camp della sedicesima edizione di "Moncalvo in Danza".

Per la danza classica vi è, per la prima volta, una special guest fra i nomi dei prestigiosi docenti che curano i workshop: si tratta di Eleonora Abbagnato, nota Ètoile del Ballet de l'Opéra National de Paris e direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Il corpo docenti si completa con nomi di fama internazionale: Laura Comi, Bella Ratchinskaja, Ludmil Cakalli, Francesca Siega, Rosanna Filipponi, Simonetta Vaccara, Piero Martelletta, Clarissa Mucci ed Elena Delmastro.

Le lezioni sono accompagnate al pianoforte da Cosimo Santoro e Franco Viganò. Per la Danza Moderna/Contemporanea si occupano dei momenti formativi i docenti: Kledi Kadiu, Francesco Gammino, Nicola Benedetti, Thomas Signorelli, Michael D'Adamio, Barbara Gatto, Marco Barone, Federica Esposito. (ANSA).