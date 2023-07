Giuntoli 'Juve per me incredibile, ora tante teste e un cuore'

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - "Le mie sensazioni sono state incredibili quasi indescrivibili per un bambino come me che prendeva il pullman per 8 ore da Prato per vedere la Juventus: per me è motivo di grandissima soddisfazione": sono queste le prime parole di Cristiano Giuntoli da nuovo direttore sportivo bianconero. "Il mio primo pensiero va a mio padre, che era tifosissimo juventino - prosegue, parlando ai canali ufficiali del club - e per me la Juve è affascinante e ambiziosa. Io mi sento un grande lavoratore, il mio obiettivo è lavorare non come io, ma come noi: voglio mettere insieme tante teste con un solo cuore". (ANSA).