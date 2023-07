FI: prima sede intitolata a Berlusconi aperta nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - A Fossano, in provincia di Cuneo, è stata inaugurata oggi pomeriggio la prima sede di Forza Italia intitolata a Silvio Berlusconi. "Il presidente era prima di tutto un uomo, una persona autentica, vera, che trattava allo stesso modo i capi di Stato e i comuni cittadini. Questa era la sua grandezza", ha sottolineato Paolo Zangrillo, coordinatore regionale in Piemonte di Forza Italia e ministro della Pubblica Amministrazione.

"Abbiamo la grande responsabilità - ha aggiunto - di non dilapidare la grande eredità che ci ha lasciato il presidente Berlusconi" e "in questo governo, che può essere un governo di legislatura, il ruolo di Forza Italia è fondamentale. Siamo la parte moderata, un movimento politico che è cresciuto e si è consolidato sui valori che Berlusconi ci ha insegnato: garantismo, libertà, europeismo, atlantismo".

"Oggi - ha aggiunto Zangrillo - abbiamo la possibilità di puntare su Antonio Tajani, una persona riconosciuta a livello nazionale e internazionale: ci sono tutte le condizioni per guardare al futuro con fiducia. La nostra sfida è quella di fare proseguire il berlusconismo e per riuscirci dobbiamo essere capaci di stare insieme, di andare d'accordo con i nostri alleati. Il centrodestra è fatto di tre forze con caratteristiche distintive, ma ci sono valori trasversali che ci consentono da 30 anni di stare insieme", ha concluso il coordinatore piemontese di Forza Italia. (ANSA).