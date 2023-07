Dopo nove anni tornano a Verbania due Allegorie del Veronese

(ANSA) - VERBANIA, 07 LUG - È stata inaugurata al Museo del Paesaggio di Verbania la mostra "Due Veronese sul Lago Maggiore.

Storia di una collezione". In esposizione, a Palazzo Viani Dugnani, due tele cinquecentesche (databili al 1553 circa) provenienti da Villa San Remigio, sempre a Verbania, dove nel 2014 vennero scoperte da Cristina Moro, all'epoca laureanda in Storia dell'Arte all'Università di Milano con una tesi proprio sulla villa, commissionata a fine '800 da Sophie Browne e dal marito, il marchese Silvio della Valle di Casanova.

Le tele, attribuite inizialmente alla "Scuola di Veronese", a un più attento esame sono risultate riconducibili alla mano del maestro Paolo Caliari, detto il Veronese. Si tratta di due opere di grandi dimensioni (circa 205x114 cm) raffiguranti l'Allegoria della Scultura e l'Allegoria con la sfera armillare. Fanno parte di un unico gruppo di quattro Allegorie, di cui le altre due sono esposte al Los Angeles County Museum of Art.

Le tele, di proprietà della Regione Piemonte (proprietaria di Villa San Remigio), sono oggetto di una convenzione triennale, siglata dalla Regione e dal Museo del Paesaggio, che prevede che la gestione e la cura sia in capo all'istituzione culturale verbanese. La volontà, ribadita anche dalla Soprintendenza, è però quella di riportare le tele a Villa San Remigio, quando l'edificio (dal 1977 di proprietà della Regione e da poche settimane in comodato d'uso all'Università del Piemonte Orientale) potrà accoglierle e renderle fruibili al pubblico.

Fino al 25 febbraio 2024 resteranno visitabili al Museo del Paesaggio. (ANSA).