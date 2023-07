Disastro grandine, in alcune aree danni tra il 30% e l'80%

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Nelle coltivazioni devastate dalla grandinata di giovedì pomeriggio, con chicchi di grandine grandi in alcuni casi come palline da tennis, i danni vanno dal 30 all'80. Ad essere colpite soprattutto orticole, nocciole, mais, grano pronto per il taglio, uva. E' quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Piemonte che evidenzia come il 2023 "sia stato segnato, fino ad ora, prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi negli ultimi due mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature".

La 'supercella' temporalesca ha colpito maggiormente le aree a sud di Torino, tra Trofarello, Santena, Poirino, Pralormo, il Roero, alcune zone del cuneese, tra cui Langa e alta Langa e dell'alessandrino, come Spigno Monferrato.

"Un evento climatico avverso che - evidenziano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale - si ripete sempre con maggiore frequenza.

Ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma. Auspichiamo che in breve tempo, visto che la Regione ha attivato le procedure per la richiesta dello stato di calamità, - concludono Moncalvo e Rivarossa - possa arrivare un riscontro economico, nel frattempo i nostri tecnici sono al lavoro per verificare la conta dei danni". (ANSA).