Consegnata la prima delle 7 frese per scavo del maxi-tunnel Tav

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - E' stata svelata oggi, nello stabilimento della società Herrenknecht, a Schwanau (Germania), la prima delle sette frese che scaveranno il maxi-tunnel della nuova ferrovia Torino-Lione. Lunga 180 metri e con un diametro di 10,4 metri, sarà utilizzata per i 9 chilometri della canna nord del tunnel di base, tra Saint-Martin-la-Porte e la Praz, in parallelo alla parte, nella canna verso l'Italia, completata nel 2019 dalla fresa federica.

La fresa è stata formalmente consegnata al raggruppamento italo-francese denominato CO 6-7, composto da Vinci Construction Gran Projets (mandataria), Webuild, Dodin Camperon Bernard e Campenon Bernard Centre est. E' stata assemblata in 10 mesi nello stabilimento tedesco. Ha una potenza di 8.100 kilowatt, pesa 2.300 tonnellate, ha una testa fornita di 61 cutters rotanti, i 'denti' che frantumano la roccia.

La consegna della fresa è una delle tappe fondamentali degli accordi di finanziamento dell'infrastruttura tra Francia, Italia e Unione Europea. "L'imminente arrivo di questa nuova Tbm consentirà al progetto Torino-Lione di compiere un importante passo avanti. E' il risultato di un'eccellente cooperazione industriale tra tutte le aziende partner, un risultato possibile grazie al sostegno della Commissione Europea", ha detto Daniel Bursaux, presidente di Telt, il promotore pubblico della Tav Torino-Lione. (ANSA).