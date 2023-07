Condannato maestro astigiano creatore del metodo 'BimbiSvegli'

(ANSA) - ASTI, 07 LUG - Il maestro astigiano Giampiero Monaca, fondatore a Serravalle d'Asti di 'BimbiSvegli', un progetto di didattica outdoor e coscienza civile, è stato condannato dal gup del tribunale di Asti, Francesca Di Naro, a un mese di reclusione, per interruzione di pubblico servizio.

Monaca aveva rifiutato il trasferimento d'ufficio alla scuola elementare Rio Crosio di Asti rimanendo 20 giorni su una panchina dentro alla scuola, in attesa di comunicazioni. "Non avevo accettato la cattedra di Asti - commenta Monaca - ma avevo proposto di far diventare Serravalle un plesso pilota con l'approccio BimbiSvegli".

Licenziato poi per insubordinazione a dicembre 2022, l'insegnante aveva anche fatto un presidio di un mese a Roma davanti al Ministero per rivendicare l'approccio BimbiSvegli, chiedendo un intervento da parte dei vertici ministeriali, dopo i riconoscimenti accademici ricevuti. Al reato contestato a Monaca si può applicare solo la pena pecuniaria, convertita in 1500 euro di ammenda.

"Non ho fatto appello - aggiunge Monaca - mi sento a posto con la coscienza. Ho evitato il peggio, che per me sarebbe stato insegnare ai bambini e a chiunque altro assistesse che io mi salvavo trasferendomi, mantenendo lo stipendio, a scapito della mia coscienza e abbandonando un progetto professionale e di vita, condiviso con la mia comunità educante". (ANSA).