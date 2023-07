Cavallette invadono orti e coltivazioni, Masio cerca soluzioni

(ANSA) - MASIO, 07 LUG - Le cavallette stanno danneggiando orti e coltivazioni a Masio, nell'Alessandrino. Per cercare soluzioni oggi si è tenuto un primo incontro tra il sindaco Giovanni Airaudo e un tecnico della Regione Piemonte. "Sono stati catturati alcuni esemplari che saranno analizzati nei laboratori di Torino, anche se a prima vista si tratterebbe di una specie comune italiana", spiega il primo cittadino che si augura di risolvere il problema in modo naturale.

Sul terreno ci sono altri coleotteri che potrebbero nutrirsi delle uova deposte dalle cavallette in questi giorni, così come potrebbe dare una mano la pioggia, distruggendo parte della covata. Proprio la siccità - "limitata alla nostra zona, perché nelle località vicine è piovuto", precisa Airaudo - sarebbe la causa dell'invasione degli insetti, che dalla frazione di Abazia si stanno avvicinando ai campi di erba medica alla periferia del paese. Si attende la relazione della Regione per decidere come agire. (ANSA).