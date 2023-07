Casale, rubati 5 dei 14 dischi Beatles in mostra al Castello

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 07 LUG - Cinque dei quattordici '45 giri' esposti in una delle bacheche per la mostra 'The Beatles. Favolosa epopea' - inaugurata il primo luglio (e aperta fino al 6 agosto) al Castello di Casale Monferrato (Alessandria) - sono stati sottratti. La denuncia sui social è dei proprietari, i coniugi Maria Luisa Morano e Carlo Barbano, che li avevano prestati per l'allestimento.

Chiedono se qualcuno dovesse trovarli in vendita su mercatini o aste, di non acquistarli a qualunque cifra. "Oltre a essere merce rubata - precisano - fanno parte di 2 box e il valore sta nei cofanetti completi. Singolarmente non valgono. Sono facilmente riconoscibili perché colorati e trasparenti".

Anche il Comune si sta occupando della vicenda, spiegando che ci si è accorti della sparizione dopo il riallestimento della sala che, ieri, ha ospitato l'assemblea dell'Associazione nazionale trasporto viaggiatori. (ANSA).