Automobili Estrema, partnership con Upstream Security

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Upstream Security, piattaforma di sicurezza informatica e gestione dei dati basata su cloud appositamente creata per i veicoli connessi, collabora con Automobili Estrema, primo produttore italiano di hypercar elettriche .Estrema potrà così salvaguardare le prossime hypercar Fulminea dai rischi informatici, sostenendo la fiducia dei clienti. Fulminea sarà consegnata ai suoi primi clienti nella prima metà del 2024 e sarà prodotta a Modena.

"Nel creare Fulminea - spiega Gianfranco Pizzuto, fondatore e ceo di Estrema - non abbiamo risparmiato sforzi di ricerca delle tecnologie e dei partner più avanzati in ogni aspetto dello sviluppo della nostra hypercar. La piattaforma Upstream ci consentirà di salvaguardare Fulminea dalla crescente portata e intensità delle minacce e degli attacchi informatici. Contestualizzando i dati dei veicoli connessi, la piattaforma ci consentirà di rilevare e agire sui rischi informatici quasi in tempo reale. Con la piattaforma Upstream possiamo anche monitorare le prestazioni della batteria mentre otteniamo una visione completa dei dati critici del veicolo e possiamo adottare misure predittive e preventive per garantire la massima longevità della batteria. Quando si tratta di sicurezza informatica, Upstream è il nostro angelo custode".

"Gli attacchi informatici agli Oem possono avere pesanti ripercussioni, inclusi costi enormi, danni alla reputazione e offuscamento sul marchio. Ecco perché al giorno d'oggi è fondamentale per dare la priorità alla protezione dei veicoli connessi e definiti dal software" sottolinea Yoav Levy, co-fondatore e ceo di Upstream Security. (ANSA).