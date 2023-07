Stop torture contro migranti, dal 10 luglio raccolta firme

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Parte il 10 luglio, in tutta Europa, la raccolta di firme per chiedere un intervento legislativo "che applichi in modo concreto, a protezione dei diritti umani dei migranti e richiedenti asilo, l'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea". La raccolta di firme è promossa dall'Ice, Iniziativa dei Cittadini Europei e sarà accompagnata da incontri a livello locale. A Torino l'appuntamento è il 10 luglio alle 17 presso il Centro Studi Sereno Regis con 'testimonianze dai confini europei'.

In un anno dovrà essere raccolto sulla piattaforma della Comunità Europea un milione di firme in tutti gli Stati membri della Ue, con l'obbligo di raggiungere una quota minima in almeno sette Paesi. L'iniziativa dei cittadini europei (Ice) è uno strumento di democrazia partecipativa che può indirizzare il parlamento europeo verso un atto legislativo, ma solo il 2,4% della popolazione europea lo conosce. (ANSA).