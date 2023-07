Stellantis,nuovo simulatore di guida per le persone disabili

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Arriva il nuovo simulatore di guida in grado di testare le abilità delle persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o intellettive. Si avvale di una plancia Alfa Romeo Tonale e sarà disponibile in tutti i 15 Centri di Mobilità del gruppo presenti in Italia, a partire dal Centro di Torino con sede nello Stellantis &You in piazza Cattaneo. "Autonomy è un programma fondamentale, iniziato nel 1995 con Fiat. E' iscritto nel piano di sostenibilità e lo estenderemo ancora. Vogliamo aiutare tutte le persone con disabilità. non solo i nostri clienti", ha spiegato Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia.

I Centri di Mobilità Stellantis sono strutture specializzate in cui le persone disabili possono avere, gratuitamente, consulenza medica e tecnica per conseguire la Patente Speciale di guida. In ogni Centro è possibile: valutare con precisione le capacità motorie con l'ausilio dei simulatori di guida, con assistenza e i consigli di fisioterapisti, terapisti occupazionali o tecnici specializzati; ottenere un attestato da presentare all'Asl per il conseguimento della patente speciale; provare la guida per la prima volta - su vetture modificate e disponibili in uso demo - o testare nuovi adattamenti con un istruttore specializzato. Da oggi, il nuovo Verificatore di Capacità Residue permetterà di valutare nei pazienti la forza e la rapidità dei movimenti degli arti superiori e inferiori, la capacità di modulare correttamente l'accelerazione e la frenata e i tempi di reazione a fronte di stimoli visivi e sonori.

"I Centri di Mobilità sono il pilastro del nostro impegno sociale. Il Programma Autonomy mette al centro la disabilità e le collaborazioni con strutture sanitarie, federazioni sportive e atleti. I nostri video hanno avuto 10 milioni di visualizzazioni nel primo semestre dell'anno", ha detto Salvatore Cardile, responsabile Marketing & Communication di Stellantis Italia. (ANSA).