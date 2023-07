Rubata termo camera ai Vigili del fuoco durante un intervento

(ANSA) - ASTI, 06 LUG - Ai vigili del fuoco del comando di Asti, che stavano operando su un intervento per un principio di incendio in una casa della città, è stata rubata una termo camera dal valore di 2500 euro.

"Serve per rilevare temperature, presenza di persone attraverso il fumo denso dove a occhio nudo sarebbe impossibile farlo - spiega Mirko Canicattì, segretario provinciale del sindacato Conapo - addirittura la presenza di gattini all'interno di una grondaia. C'è amarezza, delusione, per noi è uno strumento fondamentale".

I vigili del fuoco hanno fatto denuncia.

"Chiediamo di riconsegnare l'apparecchio, facciamo un appello affinché questa importante strumentazione possa essere ritrovata". (ANSA).