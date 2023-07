Piemonte, pubblicato il bando per le Green Communities

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - In Piemonte è stato pubblicato il bando della Regione per la nascita delle green communities: comunità locali che si coordinano per valorizzare in modo equilibrato le risorse come acqua, boschi e paesaggio. Allo scopo vengono stanziati 9,2 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne.

"Questa iniziativa - commentano il governatore Alberto Cirio e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso - è un nuovo mattone nella strategia per la montagna che la nostra amministrazione persegue con convinzione fin dall'insediamento.

L'obiettivo è lo sviluppo di questi importanti territori con un approccio rispettoso dell'ambiente".

"Queste risorse - ricordano - si aggiungono ai 15 milioni che abbiamo già ottenuto nel 2022 per i primi 4 progetti di green communities: quello sperimentale delle Terre del Monviso tra i primi lanciati in Italia, al quale si sono aggiunti quelli delle Valli Orco e Soana, della Valle Stura e delle Valli Chisone e Germanasca".

Gli enti capofila saranno le Unioni montane. Il contributo spazierà da 1 a 2 milioni, e gli interventi dovranno riguardare la gestione del patrimonio agro-forestale e delle risorse idriche, la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, lo sviluppo di un turismo sostenibile, la costruzione di un patrimonio edilizio e di infrastrutture da montagna moderna, all'efficienza energetica, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive.

Ogni green community dovrà comprendere il territorio di almeno 10 Comuni, che all'80% dovranno essere classificati montani o parzialmente montani. Le domande possono essere presentate fino al 31 luglio. (ANSA).